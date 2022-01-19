محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير السياحة والآثار

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار؛ في إطار زيارتها التفقدية لمحافظتي سوهاج وقنا للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المواقع الأثرية، وأماكن الخدمات السياحية، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان المحافظة، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالديوان.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة برفع كفاءة بعض المواقع الأثرية والسياحية، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من برنامج تنمية الصعيد من خلال إعطاء أولوية للقرى المحيطة بمواقع التراث والمواقع المراد تطويرها، والاهتمام بالمكون الأثري والسياحي وانعكاسه على المجتمع المحلي، في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية نحو وضع تصور متكامل بين جهات الدولة يضمن استدامة أنشطة الدعم التسويقي ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية لتوفير التنمية المستدامة للقرى المستهدفة.

وأكد محافظ سوهاج ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية، والعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال إعادة تأهيل تلك المقومات بما يتناسب مع متطلبات العمل السياحي .

ومن جانبها، أكدت نائب وزير السياحة والآثار أن الزيارة تستهدف إجراء مسح شامل للمواقع السياحية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياجات التدريبية لرفع مهارات العاملين بالحرف اليدوية والتقليدية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى مع شركاء التنمية تحديد التحديات والفرص لوضع تصور شامل لكيفية مساهمة وزارة السياحة والآثار في تطوير ودعم النشاط السياحي بالمحافظة مع تعزيز دور المجتمع المحلي، من خلال تدشين أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات الحاضنة للسياحة، ورفع كفاءة العاملين بأماكن الخدمات السياحية.