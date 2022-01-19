سويسرا: تمديد العمل من المنزل حتى نهاية فبراير

قررت سويسرا تمديد أمر العمل من المنزل حتى نهاية شهر فبراير المقبل، في ظل تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار.



وقالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، استمرار القيود المفروضة على دخول المطاعم والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن المغلقة، بالنسبة لمن تلقوا التطعيم، أو تعافوا من كوفيد19- حتى نهاية مارس.



واتخذت سويسرا، التي يوجد بها مقر مجموعتا "كريدي سويس ايه جي" و"يو بي اس ايه جي" المصرفيتين، ومجموعة من البنوك الخاصة، وكذلك عدد من أكبر شركات السلع في العالم، نهجا أقل صرامة نسبيا إزاء الأزمة، حيث تجنبت عمليات الإغلاق الصارمة من أجل منح السكان الحرية للتصرف بمسؤولية من أجل الإبقاء على الفيروس تحت السيطرة.



وحذت سويسرا الأسبوع الماضي حذو دول أخرى في تقليص فترة العزل الذاتي والحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 10 أيام سابقا، لتجنب تعطل الخدمات الأساسية. وهناك نحو 160 ألف شخص من بين سكان سويسرا الذين يصل عددهم إلى 5ر8 مليون نسمة، في الحجر صحي أو العزل بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لمصابين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة قولها، إنه سيتم تمديد الحجر الصحي بالنسبة للمخالطين لحالات إصابة حتى نهاية الشهر المقبل. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم قبل أربعة أشهر من الاختلاط بأي شخص مصاب، معفون من هذه القاعدة.

وكانت قررت الحكومة السويسرية، تخفيض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، للمساعدة في معالجة موجة عدوى "كوفيد-19" التي تهدد بإعاقة الاقتصاد.



ومنحت السلطات الصحية، حسبما أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، موافقتها على هذه الخطوة، والتي تأتي في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.



وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان، أن الوضع الوبائي حرج ويصعب تقييمه، وقررنا تخفيض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 7، إذ يشعر المسئولون بالقلق من أن الموجة يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية في البلاد، حيث حصل ثلث السكان فقط على جرعتين و30٪ فقط حصلوا على جرعة معززة.