الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل عامل على يد زميله بكوم أمبو فى أسوان

جثة
جثة

شهدت قرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مصرع عامل على يد زميله خلال العمل بمشروع الصرف داخل القرية بعد خلاف وقع بينهما أدى إلى لفظ أنفاس المجني عليه.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة كو م أمبو من المستشفى الكائنة بنفس المدينة باستقبال جثة لشخص يدعى "سامح، ع "، يبلغ من العمر ١٨ سنة، مهنته عامل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الجريمة بقرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والنقيب حسين أيمن، معاون مباحث بمركز الشرطة.

وبالفحص والتحري لرجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو للوصول إلى الحقائق وراء قتل العامل، تبين أن الخلاف وقع بين الجاني والمجني عليه أثناء عملهما، وانتهى بقيام الجاني بضرب المجني عليه بكريك الحفر ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

على كوم امبو محافظة أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية مقتل عامل مدينة كوم إمبو مدير أمن أسوان مكان الجريمة مصرع عامل علي يد زميله

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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