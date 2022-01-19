ندوة لربات المنازل والأطفال من ذوي الهمم حول ترشيد استهلاك المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية، بالتعاون مع مؤسسة الرفاعى للخدمات والتنمية بمنطقة روض الفرج لربات المنازل والأطفال ذوى الهمم، حول ضرورة ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا من مياه النيل.

كما أكدت الندوة، الأربعاء، ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد،وأهمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه.

وكذلك أوصت بضرورة قيام ربات البيوت وأهالى المنطقة بتبنى السلوكيات الإيجابية للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك المنزلى ،كما تم توجيه رسائل مبسطة لذوى الهمم تحث على نهج السلوكيات الصحيحة وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه المياه.

مواجهة السلوكيات السلبية فى إهدار المياه

إضافة إلى ذلك، أكدت الندوة ضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات وربات البيوت بنشر الوعي المائي بين المواطنين لمواجهة السلوكيات السلبية وأيضًا ترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

فى السياق، أشارت الندوة إلى استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة أربعة محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية، وايضا تحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة، وذلك لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية من منها.

وأوضحت الندوة، التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية، وذلك على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه، وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية.