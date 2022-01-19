الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

روان محمد الحسيني
روان محمد الحسيني لاعبة كرة السرعة

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مباحث كفر الشيخ في ضبط قاتل روان محمد الحسيني لاعبة كرة السرعة بفريق نادي دسوق الرياضي، وبطلة العالم السابقة الذي تبين أنه مسجل خطر.

 

كان قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن في كفر الشيخ من أهل لاعبة كرة السرعة بالعثور على نجلتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.

 

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية قاتل اللاعبة روان محمد الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، ومنتخب جامعة كفر الشيخ، والحاصلة على بطولة العالم للأندية مع فريقها.

 

وتبين أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وقام بإرغامها على الصعود لسطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بإيشارب، ثم سرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

 

وعقب تحديد هويته تبين أنه "إ.م.م" مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وأنه جرى اتهامه في 17 سابقة من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث قام بسرقة الحلق الخاص بها وهاتف محمول.

وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية اجهزة الامن جامعة كفر الشيخ روان محمد الحسيني لاعبة كرة السرعة قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

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