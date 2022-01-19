حجاج عبدالعظيم عن فيلم «الجريمة»: «التجربة جديدة جدًا علينا كممثلين»

تحمس الفنان حجاج عبدالعظيم، لفكرة فيلم "الجريمة"، بمجرد عرضها عليه من قِبل المخرج الكبير شريف عرفة، قائلًا: "الشغل مع شريف عرفة مميز، وفرصة كبيرة متتعوض، أي حد بيتمناها، خاصًة أنه معروف عنه شغله مميز دائمًا، ومخرج متمكن من أدواته"، وفيلم الجريمة فكرة جديدة من نوعه ومميزة عن أي فيلم مطروح على الساحة.

وأضاف الفنان حجاج عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "التجربة جديدة جدًا علينا كممثلين، وهتبقي الفكرة جديدة للجمهور، وردود الفعل على الفيلم لحد دلوقتي إيجابية وحبيتها وحبيت تفاعل الناس معانا عليها".

وأشار: "الفيلم هيكون نوع من السينما بقالنا شوية مقدمناهوش بتدور أحداثه في السبعينيات وبيعتمد أكتر على الحالة النفسية للأبطال، وهي حالة جديدة اتعملت بشكل كويس جدًا".

فيلم "الجريمة"

جدير بالذكر أن فيلم "الجريمة" من بطولة النجوم أحمد عز، والنجمة منة شلبي، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة سيد رجب، الفنان رياض الخولي، والفنان نبيل عيسى، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة ميرنا نورالدين، والفنانة ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

تدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.

فيلم الجريمة تدور أحداثه فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.