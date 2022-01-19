الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إشادات بحجم التيسيرات التى تقدمها محافظة الوادي الجديد للاستثمارات

جولة محافظ الوادي
جولة محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة العربية

واصل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، جولتهم التفقدية بعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للمستثمرين العرب بالمحافظة.

زاروا مزرعة نخيل المدينة المنورة بغرب الموهوب على مساحة ٢٠٠ فدان والتي تضم أجود أنواع نخيل المجدول والسيوي وعجوة المدينة، ومشروع القطوف الدانية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والمقام على مساحة ٥٥٠ فدان لإنتاج التمور والمحاصيل الموسمية.

وأشاد الوفد بحجم الاستثمارات والتيسيرات التي تقدمها المحافظة للاستثمارات المصرية والعربية وفتح آفاق التنمية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والشركات الجادة.

وعلى هامش الجولة، زار الوفد قرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة والتي تعد أحد أقدم وأشهر المعالم الأثرية الإسلامية، معربين عن سعادتهم بما تحويه القرية من طراز أثري فريد يحكي تاريخ وعراقة المنطقة.

وتفقدوا مشروعًا لمزرعة نخيل نموذجية بطريق الداخلة_ العوينات تُقام على مساحة  ٣٠٠٠ فدان، مشيدين بحجم الإنجاز في المشروع الذي يضم ٣٩ ألف فسيلة تم غرسها كمرحلة أولى، حيثُ يأتي كوقف خيري للأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

كما تفقدوا مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية بغرب الموهوب المُقام على مساحة ٢٠ فدان ويضم مزرعة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، ومشتلًا، ومصنعًا لاستخلاص الزيوت، مُشيدين بالتوجه نحو زراعة النباتات غير التقليدية، والتحول لتسويق الإنتاج محليًا وعالميًا.

وتفقدوا موقع مشروع أول قرية نموذجية منتجة، التابعة لشركة جنان الوادي خلال جولتهم التفقدية بمركز الداخلة.

وأوضح الزملوط أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 10 آلاف فدان.

كما افتتح المحافظ محطة تريللا لتموين وخدمات السيارات بطريق الداخلة /العوينات لتوفير سلع إستراتيجية ومنتجات وخدمة حركة النقل بالمنطقة.

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محافظ الوادي الجديد رئيس الهيئة العربية للاستثمار مشروع القطوف الدانية للإستثمار الزراعى مزرعة نخيل نموذجية فسيلة مشروع إنتاج الزيوت الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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