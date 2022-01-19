«الإيسيسكو»: دورة تدريبية حول الاستشراف الاستراتيجي في خدمة اتخاذ القرار

عقد مركز الاستشراف الاستراتيجي في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالمنظمة، وبالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، اليوم الأربعاء دورة تدريبية حول الاستشراف الاستراتيجي في خدمة اتخاذ القرار، لفائدة عدد من رواد الأعمال الشباب، بهدف التعريف بمفاهيم وآليات الاستشراف الاستراتيجي، وتدريبهم على مهارات توظيفه في أعمالهم.



واثنت سلوى عبد الخالق، المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي - خلال الدورة - وفقا لبيان للايسيسكو اليوم - على جهود منظمة الإيسيسكو فى عقد الدورة التي ستتيح للمستفيدين التمكن من آليات ومنهجيات الاستشراف الاستراتيجي، لتطوير مشاريعهم في المستقبل، داعية إلى تعزيز العلاقة بين الإيسيسكو والمركز، عبر تنفيذ برامج ونشاطات أخرى تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الثقافي والرقمي والإبداعي.



من جانبه، دعا الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاسترايجي، المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاستشراف في بناء وتطوير المشاريع الإبداعية، خصوصا في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم.



وأكد البيان أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة عمل مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي الهادفة إلى تمكين الشباب من آليات ومنهجيات الاستشراف الاستراتيجي، ونشر هذه الثقافة على المستويين الإقليمي والدولي، وداخل الدول الأعضاء في الإيسيسكو.