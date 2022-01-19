الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم قروض حسنة لسيدات لإقامة مشروعات صغيرة في بني سويف

الاحتفالية
الاحتفالية

سلم اللواء جمال مسعود السكرتير العام فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، 4 قروض لأربع فتيات لإقامة مشروعات صغيرة ممن تدريبهم على التصنيع الغذائي والمشغولات اليدوية والحرفية بالتعاون بين مديرية الزراعة وفرع المجلس القومي للمرأة، ضمن جهود لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقرى المستهدفة، والتي تعمل في أحد محاورها على التمكين الاقتصادي واستغلال الميزات التنافسية بتلك القرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

بلغت قيمة قروض المشروعات إجمالي 8 آلاف جنيه مقدمة عن طريق المساهمة المجتمعية لمجموعة مصانع تيتان للأسمنت، بواقع 2000 جنيه لكل سيدة قرض حسن، مساهمة في إقامة مشروع صغير يدر دخلا لتلك السيدات ويوفر لهن ولأسرهن مصدر دخل، بحضور نهي محمد مدير التعاون الدولى، المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية بمجموعة تيتان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، ضمن سلسلة اجتماعات لجنة التنمية المستدامة، بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي: “الصحة، والتموين، والزراعة، وتعليم الكبار، والطب البيطري والقوى العاملة، والتنمية الاقتصادية وذوي الإعاقة والمكتب الفني والتعاون الدولى والإحصاء بديوان عام المحافظة”.

الزراعة بني سويف القومي للمرأة التنمية الاقتصادية مشروعات تنموية القرى المستهدفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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