العثور على جثة الدهشوري مقتول ومهشم الرأس داخل مشتل بمصر القديمة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مقتول بمصر القديمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب مقتول ومهشم الرأس داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى ي ا، 37 سنة، وشهرته الدهشوري وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.