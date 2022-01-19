السويد تسجل 37 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات هيئة الصحة العامة في السويد اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في السويد بلغت أرقاما قياسية، مسجلة 73886 حالة في 18 يناير، مع بدء الموجة الرابعة من الوباء في البلاد.

وعادة ما تتم مراجعة أرقام الإصابات اليومية، إذ تتم إضافة أي حالات إضافية متأخرة إلى إجمالي عدد الحالات اليومية.

وتم تسجيل 26566 حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 يناير .

وسجلت السويد، البالغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، 67 حالة وفاة جديدة أمس.

كما أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء، أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تعافوا مؤخرا من الإصابة بالفيروس لن يكونوا، مطالبين بالخضوع للاختبار قبل دخول السويد.

وقالت الحكومة في ستوكهولم، إنه سيتم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وقف تطبيق قاعدة تطالب المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا، تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة قبل دخول البلاد.

وبدلا من ذلك، أصبح كافيا أن يظهر المسافر ما يثبت حصوله على التطعيم أو التعافي من الفيروس أو نتيجة اختبار سلبية خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة.

يذكر أن السويد، التي جذبت انتباه العالم بسبب قيودها الخفيفة نسبيا خلال تفشي جائحة كورونا، سجلت حصيلة منخفضة نسبيا أيضا خلال النصف الثاني من عام 2021.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.