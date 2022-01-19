الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب انهيار منزل في بني سويف

النيابة العامة
النيابة العامة

تباشر النيابة العامة ببني سويف، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في انهيار جزئي لأحد المنزل، وقد طلبت النيابة تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الانهيار.

شهدت محافظة بني سويف الفيوم، حادث انهيار لأحد المنازل بقرية أبشنا، أثناء محاولة إنشاء مخزن أسفل المنزل، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مستشفى بنى سويف التخصصى قد استقبل كلا من "سارة رجب صابر 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات، وإسلام رجب محمد 13 سنة مصاب اشتباه كسر بالفخد، ومحمد رمضان عيد 12 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الله رمضان سيد 18 سنة مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن".

محافظة بني سويف تشكيل لجنة مستشفى بني سويف انهيار منزل انهيار جزئي أسباب الأنهيار

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