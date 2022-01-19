الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في أفغانستان

بوتين
بوتين

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه من الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى رغبته ببحث هذه المسألة مع الرئيس الإيراني ومعرفة موقف طهران. 

وقال بوتين، خلال لقائه في الكرملين مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء:" يقلقنا ويقلقكم بالطبع في الوقت الحالي الوضع الراهن في أفغانستان، وأود أن أبحث هذه المسائل معكم ومعرفة موقفكم تجاه هذه المشكلة". 

وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، قال بوتين: "بالطبع من المهم جداً بالنسبة لي أن أعرف موقفكم من خطة العمل الشاملة المشتركة".

و بشأن العلاقات التجارية بين بلاده وإيران قال بوتين، إن:" حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع مؤخرا بــ 38%، بالرغم من جائحة كورونا".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم قبيل توجهه إلى موسكو، أن زيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار.

وقال إن:"مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضياً، ونأمل أن تساهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء. 

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وائل لطفي

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