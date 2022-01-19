الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد انتشاره السريع .زكيف تحمى نفسك من متحور "أوميكرون"

«كمامة مش قماش».. روشتة الوقاية من الإصابة بمتحور «أوميكرون»

كمامة مش قماش
كمامة مش قماش

تحذيرات متكررة أطلقتها منظمة الصحة العالمية على مدار الأيام القليلة الماضية، تحسبًا للانتشار السريع للمتحور الجديد"أوميكرون"، مطالبًة بعدم التهاون مع المتحور وضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهته. 

 الدكتور إبراهيم الإبراشى ، أستاذ الباطنة  بالقصر العينى، قدم لـ«الدستور» روشتة الوقاية الوقاية من الإصابة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

الكمامة حماية 

أكد إبراهيم الإبراشى أن المتحور ينمو داخل الحلق بشكل أسرع من الأنف وهذا يؤدى إلى زيادة العدوى وسرعة انتشارها من خلال السعال أو العطس.

وأشار أستاذ الباطنة إلى ضرورة ارتداء الكمامة لكونها تحمى من خروج الفيروس من حلق المصاب أثناء عملية السعال أو العطس إلى الشخص السليم.

وطالب الجميع بضرورة ارتداء الكمامة لكونها تحمى غير المصابين من العدوى.

وأضاف أنه من الضروري استخدام الكمامات الطبية والتخلى ولو مؤقتًا عن الكمامة القماشية إلا فى حالة كونها تكون متعددة الطبقات للحماية والأمان.

تجنب الزحام 

كما  أكد أتساذ الباطنة على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع وأرتداء الكمامة الطبية فى حالة التواجد ومحاولة الأبتعاد قدر الإمكان عن لاتجمعات وهذا الأمر هو ضرورة كما وصفه أتساذ  الباطنة .

النظافة والتباعد 

وأوضح الإبراشي أن النظافة الشخصية عامل أمان مهم، مُشددًا على ضرورة غسل اليدين و استخدام المطهر وتجنب الأكل من المطاعم، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي.

السوائل الدافئة والتغذية 

كما طالب الإبراشى بضرورة شرب السوائل الدافئة باستمرار وكذلك التغذية السليمة لتقوية جهاز المناعة.

العزل فى حالة الاشتباه

كما طالب أستاذ الباطنة بضرورة عزل الشخص نفسه والعرض على طبيب متخصص فى حالة ظهور أعراض للبرد وعدم الاستهانة بالموضوع والتعامل مع الأمر على كونه اشتباه فى الإصابة.

“أوميكرون” ابراهيم الابراشى الحماية من الإصابة التباعد الاجتماعي متحور أوميكرون

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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