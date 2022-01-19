الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من الأسبوع المقبل

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال جونسون - خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، ونقلتها شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - إن إجراءات الخطة "ب" الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 يناير الجاري، وسيتم الانتقال إلى الخطة "أ"، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لتصاريح كوفيد الإلزامية، ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في أي مكان أو في الفصول الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها في المناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مع ذلك ستظل "تقترح" استخدام أغطية الوجه في الأماكن الضيقة أو المزدحمة، مشددا على أن حكومته تثق في حسن تقدير الشعب البريطاني.
ونوه جونسون إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن موجة متحور "أوميكرون" بلغت ذروتها على المستوى الوطني، وأن حالات الدخول إلى المستشفيات في العاصمة لندن بدأت في الانخفاض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

عدد المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه (إنفوجراف)

تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

الرئيس السيسى يوجه بتقليل الكثافات البشرية فى 3 جهات لمواجهة تفشى كورونا

«برودة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

رطبي قدميك جيدًا.. نصائح يجب مراعاتها عند ارتداء الكعب العالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من جنين ورام الله وشمال الخليل

الرئاسة الفلسطينية تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح

الخارجية الفلسطينية تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس