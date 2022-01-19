بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال جونسون - خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، ونقلتها شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - إن إجراءات الخطة "ب" الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 يناير الجاري، وسيتم الانتقال إلى الخطة "أ"، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لتصاريح كوفيد الإلزامية، ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في أي مكان أو في الفصول الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها في المناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مع ذلك ستظل "تقترح" استخدام أغطية الوجه في الأماكن الضيقة أو المزدحمة، مشددا على أن حكومته تثق في حسن تقدير الشعب البريطاني.

ونوه جونسون إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن موجة متحور "أوميكرون" بلغت ذروتها على المستوى الوطني، وأن حالات الدخول إلى المستشفيات في العاصمة لندن بدأت في الانخفاض.