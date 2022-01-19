«حكاية رجل مهم».. قصة أحمد زكي في كتاب جديد للناقد أسامة عبد الفتاح

أصدر دار الفاروق للنشر كتاب جديد عن النجم الراحل أحمد زكي يحمل عنوان “حكاية رجل مهم” وذلك للناقد أسامة عبدالفتاح.

وقال الناقد أسامة عبد الفتاح في وصف الكتاب: “اقتراب غيرد تقليدي من عالم النجم الكبير أحمد زكي، لا يكفي بالألقاب والأوصاف الفارغة من المعنى مثل: "الامبراطور، والباشا"، بل يرصد كيف صعد القمة بصعوبة شديدة باذلًا الكثير من العرق والدم والدموع، ويقف على دوره الحقيقي في السينما المصرية، والاسباب الموضوعية لاعتباره مهمًا في تاريخ الفن العربي بشكل عام".

وتابع: “تحليل غير مسبوق لأسلوب أدائه المذهل، لا يقتنع بكلام مرسل يردده البعض سواء المدح مثل :غول التمثيل وجبار الأداء، أو الانتقاد والذم مثل أنه يقلد خاصة عندما يجسد شخصيات عامة أو يتقمص بشكل مرضي تغلب فيه الفطرة على قواعد الاحترافية والمهنية”.

جدير بالذكر، النجم الراحل أحمد زكي يكاد يكون هو الوحيد الذي قدم الشخصية من الداخل وكان له السبق في فيلم "ناصر 56" للتطرق إلى الجانب الشخصي والعائلي في حياة الزعيم الراحل وهو الفيلم الأشهر، والفيلم كان من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل، وتناول حياة عبد الناصر العائلية ومكتبه والخطب التي ألقاها وعلاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وشارك في بطولته فردوس عبدالحميد في دور تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل، وشعبان حسين، في دور عبدالحكيم أبو بكر أحد فريق التأميم، وطارق الدسوقي الذي أدي دور عبدالحكيم عامر، وهاني رمزي، في دور محمود فهيم، والفنانة القديرة أمينة رزق.

وهذا الفيلم بالتحديد هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة في حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة علي يد الجماعة المحظورة.