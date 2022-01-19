إحالة عامل إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه في الدقهلية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، عامل من ‏إحدى قرى مركز المنصورة لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه الطفلة والتي لم تتجاوز 18 عاما ‏ميلادية، بأن استغل حداثة عمرها وأفقدها عذريتها، كما أنه عرض أخلاق الطفلة للخطر من ‏جراء تلك الأفعال، وتسبب في حملها وتعرضها للإجهاض، وبفحص الطب الشرعي البصمة ‏الوراثية من متحصلات الإجهاض للطفلة مع البصمة الوراثية المتحصلة من المتهم تبين أنه لا ‏يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.‏

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، ‏بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات اتهامات إلي «مسعد أ. ص.»، 33 عاما، عامل، بأنه في غضون شهر إبريل لعام ‏‏2021 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض ‏الطفلة المجني عليها بنت شقيقه وتدعي « سماح م.» بغير قوة أو تهديد، بأن قام بايلاج عضوه ‏الذكري بفرجها مما أفقدها عذريتها، وذلك على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي، ‏حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

واتهمته النيابة العامة، بأنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر وذلك بتحريضها علي ‏ارتكاب الافعال الاباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولي وكان من شأن ذلك ‏تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها علي النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن الطفلة المجني ‏عليه حال سماع أقوالها أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا بأن حسر ملابسها عنها وجثم ‏فوقها واولج قضيبه في فرجها أكثر من مرة مما أفقدها عذريتها علي النحو المبين بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفقـ حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها».‏

وتوصلت تحريات المباحث إلي صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها ‏حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» وأعزي قصده إلى هتك عرضها برضاها.‏

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة أنها ثيب منذ قدم وأنها ‏متكررة الاستعمال منذ فترة زمنية قديمة وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ‏المعطي وعلي نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات، كما تبين أن البصمة ‏الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الاجهاض قد ‏اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي ‏المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الاجهاض تخص ابن المتهم، ‏وثبت أن الطفلة من مواليد عام 2005‏.