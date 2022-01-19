الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استفادة دائمة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

لم تقتصر الخدمات التي تقدمها الحكومة على فئة معينة، بل امتدت لجميع فئات المجتمع، وتستعرض الدستور رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 من وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يستطيع جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة التمتع بها، بحسب ما كفله لهم القانون وفقا للمادة رقم 10 لسنة 2018، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصري عبر الخطوات التالية:-

  • في الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 (من هنــــــــــــــــــــــــا).
  • في الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.
  • في الخطوة الثالثة: كتابة كافة البيانات التي تم تسجيلها وقت التقديم (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد،..).
  • في الخطوة الرابعة: تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم.
  • في الخطوة الخامسة: تحديد موعد مكان إجراء الفحوصات الطبية.
  • في الخطوة السادسة: اختيار وسيلة الاستلام.
  • في الخطوة السابعة: الضغط على زر الاستعلام.
  • في الخطوة الثامنة: ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

مميزات البطاقة الخدمية للمعاقين وفقا للقانون 

خصص قانون تنظيم الأشخاص “أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة” المميزات الخاصة بالبطاقة الخدمية من وزارة التضامن الاجتماعي لهم والتي تعد الوسيلة الوحيد للحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون المصري وهي كالتالي:

  • أولا: الجميع بين معاشين.
  • ثانيا: نسب في الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها تصل إلى 5%.
  • ثالثا: نسب في شقق الإسكان الاجتماعي التي تخصصها الدولة للمواطنين.
  • رابعا: إجراء الكشف المجاني في كافة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة.
  • خامسا: الحصول على الأجهزة التعويضية وسيارات معفاة من الضرائب مخصصة لحالاتهم المرضية.
  • سادسا: خصومات في وسائل المواصلات العامة.

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وائل لطفي

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