رئيس كوريا الجنوبية يزور إحدى محطات مشروع قطار الرياض بالسعودية

تفقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الأربعاء، إحدى محطات مشروع قطار الرياض، والذي يقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية في المملكة.

وكان في استقبال الرئيس الكوري لدى وصوله، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح – الوزير المرافق-، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

واستهل رئيس الكوري الجنوبي، جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن ما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كيلومتراً، تشمل على 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض، وذلك وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وقام الرئيس مون جاى والوفد المرافق له عقب ذلك بالتجول في أرجاء المحطة، والتعرف على تجهيزاتها وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع (قطار الرياض).

كان من ضمن المرافقين في الزيارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي، سي-شول أو، حيث تعد الشركة الكورية إحدى الشركات المنفذة لمشروع (قطار الرياض).

ومن المقرر أن يقدم مشروع "قطار الرياض" خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبد الله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.