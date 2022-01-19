سيرجي ريابكوف: موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شال الأطلسي "الناتو" بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف “ريابكوف” في تصريح نقلته وكالة أنباء روسية "روسيا لن تشن هجوما على أوكرانيا"، متابعًا:"لا ننوي اتخاذ أي إجراء عدواني. لن نهاجم أوكرانيا ونغزوها".

وأشار الدبلوماسي إلى أن “روسيا لا تتخذ أي إجراء يهدد أمن أوكرانيا”، موضحًا:"نجري فقط تدريبات وتحركات دورية للقوات على أراضينا".

وأكد ريابكوف، أن بلاده لم تتلق بعد ردا مكتوبًا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات الضمانات الأمنية، معربا عن أمل موسكو أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

وقال ريابكوف، خلال نادي فالداي الدولي للحوار، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء: "نتطلع إلى استمرار الحوار مع الأمريكيين حول القضايا التي تهمنا في المقام الأول"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أعربت خلال المحادثات مع بلاده حول الضمانات الأمنية عن استعدادها للعمل على أساس ثنائي مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف ريابكوف:" لقد أشارت واشنطن إلى إحراز تقدم عملي في المجالات، التي تهم موسكو، من خلال الالتزام الصارم بمبادئ المعاملة بالمثل، والمشاركة الإلزامية لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في حل القضايا، التي تمس مصالحهم".

ولفت إلى أن الجانب الأمريكي أعرب الأسبوع الماضي كذلك عن استعداده لمزيد من العمل بشأن قضية الاستقرار الاستراتيجي على أساس ثنائي، بما في ذلك من أجل الاتفاق على اتفاقية أو اتفاقيات جديدة لتحل محل معاهدة "ستارت".

وتابع ريابكوف:" أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد روسيا، ونحن دعوناهما لاتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار كييف على الامتثال الصارم والكامل لاتفاقيات مينسك"، مؤكدا على ضرورة وقف تشجيع النظام الأوكراني عبر تزويده بالأسلحة والمساعدة في مجال التدريب ووضع خطط وتنفيذها لبناء قواعد عسكرية وإجراء المناورات العسكرية، مما يشكل تهديدا مباشرا لروسيا.

وفي ما يتعلق للمطالب الأمريكية بسحب القوات الروسية بشكل عاجل من الحدود مع أوكرانيا ، قال ريابكوف:" ن بلاده ستواصل الشرح بصبر للأمريكيين أن القوات والوسائل المعنية موجودة على أراضيها، ولن نقوم بإجراء أي تغييرات على تحركاتهم تحت الضغوط الخارجية"، مشددا على أن الأولوية بالنسبة لبلاده هي تحصيل ضمانات أمنية ملزمة قانونا وثابتة من الولايات المتحدة بأن أوكرانيا وجورجيا لن تصبحا أعضاء في حلف "الناتو".

وأضاف:" في حوارنا مع الأمريكيين نواصل شرح حقيقة أن العقوبات والأدوات التقييدية الأخرى الموروثة من الحرب الباردة لا تعمل"، مشيرا إلى أن بلاده تكيفت منذ فترة طويلة مع هذا الضغط.