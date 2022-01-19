الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل»: إصلاح مشكلة «الضوضاء البيضاء» في المساعد الصوتي الذكي

جوجل
جوجل

أعلنت "جوجل"، عن إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي، بعد انتقادات للتحديث الجديد. 
وتعمل الضوضاء البيضاء على خلق إيقاع موسيقي من أجل وجود أصوات دائمة في الخلفية، وذلك من أجل منع أي أصوات من إثارة وعي الشخص، هناك كثير من التطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية والتي تساعد في الحصول على الضوضاء البيضاء من أجل المساهمة في سرعة الخلود إلى النوم، كما أن هناك أجهزة خاصة للضوضاء البيضاء. 
ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن المتحدث باسم جوجل "روبرت فيرارا" - في بيان - إنه تم إصلاحه الأمر الآن ويعمل كما كان من قبل.
وكان التغيير مزعجًا لكثير من الأشخاص، ووصف البعض تغير الضوضاء البيضاء بأنها أهدأ أو تبدو مكتومة، إذ قال أحد الأشخاص إن طفله طلب استخدام منشئ آخر للضوضاء البيضاء بدلاً من "Google Nest Hub".
وتقدم “جوجل” -أيضًا- أصواتًا محيطة أخرى، مثل أصوات الغابات وأصوات المطر وغيرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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