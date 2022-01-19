تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا مرض يمكنه إصابة الجسم كله، لكن أكثر تداعيات الفيروس تكون على الجهاز التنفسي.

وأضاف «تاج الدين»، أن 85% من الحالات تكون بسيطة ويشفى المريض منها تمامًا، لافتًا إلى أن أكثر تداعيات مرض كورونا، خصوصًا في الموجات السابقة كانت تؤدي إلى تلفيات والتهابات في الرئة.

وأشار إلى أن تأثير فيروس كورونا يختلف من شخص لآخر، لافتًا إلى أن الفيروس قد يؤدى إلى حدوث تليف فى الرئة بنسبة 20%، التي قد تنعكس وتؤدي أيضًا لارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، المؤتمر الأول لارتفاع ضغط الشريان الرئوي، بالاشتراك مع الجمعية السعودية لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في أول مؤتمر مشترك، بين الجمعيتين، حيث يعقد المؤتمر اليوم الأربعاء فى أحد فنادق القاهرة.

يتناول المؤتمر الصحفي أحدث تحورات فيروس كورونا، وكيفية تشخيص متحور «أوميكرون» وفاعلية الـ«بي سي آر» في اكتشافه، إلى جانب الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر، وبنسب شفاء عالية، علاوة على استعراض مستقبل التحورات الجديدة، وما إذا كانت هناك موجات جديدة لتحورات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

يسعى المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي عند كل التخصصات، والخروج بتوصيات مفيدة تصب في مصلحة المريض العربي بشكل أعم، حيث يتضمن المؤتمر مناقشات علمية ثرية، ويتناول فيروس كورونا وتأثيره على مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، إلى جانب الإعلان عن علاج جديد لمرض ضغط الشريان الرئوي الذي يعد ثورة في علاج المرض.

يعقد المؤتمر بالشراكة بين الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والجمعية السعودية لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ويرأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين، بمشاركة الدكتور أيمن فرغلي استشاري الصدر بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عبدالله الضلعان رئيس جمعية دراسة الشريان الرئوي السعودية، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، والدكتور يوسف آمين، أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، والدكتورة ريم القرشي، أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، والدكتورة مروة عبدالراضي، استشاري أمراض الصدر، والدكتور حسن العريني، استشاري أمراض الصدر بالمملكة العربية السعودية.