مريم جبل تكشف حكايات محمود صلاح مع مبارك وحسن نصرالله وسعاد حسني في معرض القاهرة

صدر حديثًا عن دار سما، للنشر والتوزيع، كتاب "المشاهير.. أسرار وحكايات"، للكاتبة الصحفية مريم جبل، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامتها نهاية يناير الجاري.

الكتاب يكشف عن الكثير من الحكايات والأسرار للكاتب الراحل محمود صلاح مع عدد من المشاهير من بينهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحسن نصرالله، ومصطفى أمين، ورفيق الحرير، وسعاد حسني، وغيرها من الأحداث مع آخر ملوك مصر.

ويكشف محمود صلاح في الكتاب، عن كواليس لقاءه بـ"حسن نصرالله"، قائلا أن الموقف كان رهيبًا، وجاء بعد فترة طويلة من محاولة الالتقاء به، لإجراء حوارًا صحفيًا، لافتا إلى أنها لم تكن المقابلة الوحيدة مع حسن نصرالله فقد التقى به في سوريا، عندما ذهب لأداء العزاء في وفاة حافظ الأسد.

ويوضح محمود صلاح، أنه لم يلتقى بسعاد حسني في مصر مطلقًا، وأنه هاجمها عن جهل دون أن يدري، وكان ذلك قبل سفرها للعلاج في باريس، مؤكدًا أنه كتب مقالا تسأل فيه: هل كانت سعاد حسني ثملة أم أنها تتعاطى المخدرات؟.

كما يكشف الكتاب تجربة الراحل في التحقيق حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش، من متحف محمد محمود خليل، حيث أنه خاض مغامرة لتويث محاولة سرقة حقيقة للمتحف، ليؤكد من خلالها أن المتحف غير مؤمن، ولم يوجد به كاميرات أو أجهزة إنذار.

الكتاب يضم الكثير من الحكايات والأسرار الخاصة بالراحل محمود صلاح.

وجاء على غلاف الكتاب كلمة الكاتبة تقول:

في 16 ديسمبر رحل أستاذي محمود صلاح، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، وشيعت جنازنه من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، ولم يكن طكوحي الوحيد وأنا اسجل سلسلة حوارات مع رائد صحافة الحوادث وأحد أبرز أعلاماها، مجرد إشباع رغبة الصحفي الفطرية في إجراء حوار والسلام، ونشا بداخلي فضول لمعرفة دفتر أحوال سنوات قضاها صلاح في مطبخ الصحافة، تصلح لأن نستفيد من ظروفها، ودروسها وكواليس الصراعات في مهنة البحث عن المتاعب.