ماجد الكدواني: سعيد جدًا بتجربة فيلم «الجريمة»

احتفل صناع فيلم "الجريمة" بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد سينمات منطقة التجمع الخامس، وحضره عدد كبير من أبطال وصنّاع العمل، من بينهم هؤلاء النجوم أحمد عز والنجم ماجد الكدوانى، ومنة شلبى والمخرج شريف عرفة وأسرته وسيد رجب والمنتج هشام عبد الخالق والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال، والفنان الشاب كريم مغاوري.

وقال الفنان ماجد الكدواني، إنه سعيد جدًا بتجربة فيلم "الجريمة"، خاصًة أنها تجربة جديدة ومميزة، مشيرًا إلى أن التعاون مع أبطال العمل كان مميزًا وهم من كِبار الفنانين.

ولفت “الكدواني”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إلى أن "التعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة، مميز بالنسبة ليّ شخصيًا، فالأستاذ شريف عرفة، مخرج مهم جدًا وكلنا نحترم أعماله ومخرج مهم وممتلك أدوات رهيبة وعارف يطلع جاجات مميزة من المممثل وبيقدر يخرّج اللي هو عايزه، انا بشكر ربنا أنه اتاح الفرصة إني اشتغل مع شريف عرفة".

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير الجريمة، قال:"كل حاجة صعبة جدًا ولكن بننسى التعب بمجرد ما العمل بينزل السوق، ويعجب الناس، والتعاون مع عز مش أول مرة، وبينا رصيد كبير، وهو ممثل جاد وبيحترم أعراف المهنة، ودائمًا أنا بقول إن التمثيل مهنة جماعية وهو بينطبق عليه هذا".

وأشار الفنان ماجد الكدواني، إلى أن دوره في فيلم الجريمة مختلف تمامًا، ويبعد عن الكوميديا بشكل كبير وهو ما دفعه للموافقة والمشاركة في الفيلم الذي ينتمي إلى أعمال السيكودراما، موضحًا أنه محظوظ بعرض فيلمين له في هذا الموسم وهما “برة المنهج” و"الجريمة"، ويتمنى أن ينال العملين إعجاب جمهور السينما.

فيلم "الجريمة" بطولة النجوم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

تدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.