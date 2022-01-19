مؤسسة رعاية صحية بريطانية تشيد بجهود مصر لتطوير السياحة العلاجية بالأقصر

أشادت مؤسسة التحليل البريطانية المتخصصة بالرعاية الصحية "لينج بويسون" بجهود مصر لتطوير السياحة العلاجية في الأقصر ورفع خدمات الرعاية الصحية بالمدينة التي تعد أحد أشهر المقاصد السياحية في العالم.

ولفتت المؤسسة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية السياحة العلاجية في الأقصر وتجهيزها بأحدث الأساليب والتقنيات والوحدات الصحية التي تجعلها مؤهلة لاستقبال السائحين وتوفير أفضل الخدمات العلاجية لهم.

وتقيم مصر حالياً عدد كبير من البرامج التي تدعم السياحة العلاجية وتنميها، حيث أعلن رئيس الهيئة الصحية بالأقصر عن عدد كبير من البرامج المتطورة والحديثة شملت تطبيق آليات تنظيمية لتوفير منشآت طبية معتمدة قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية إلى جانب تجهيز عدد كبير من الأجنحة الفندقية في مستشفيات الأقصر بمجموعة من أحدث التجهيزات المطابقة للمعايير العالمية.

مستشفى الكرنك الدولي وجهة رئيسية للسياحة العلاجية

وقالت المؤسسة البريطانية إن "مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر تمضي في هدفها المتمثل في أن تصبح وجهة هامة ورئيسية لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية".

وأشارت إلى أنه تم مؤخراً افتتاح مبنى جديد بالمستشفى يضم 62 سريراً وست غرف عمليات وأربعة أجنحة فندقية.

وتابعت إنه في إطار تنمية السياحة العلاجية في الأقصر، تم الإعلان عن جاهزية المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للسياح بجانب تجهيز الأجنحة الفندقية العلاجية فى المستشفيات بأحدث التجهيزات المطابقة للمعايير العالمية.

وبينت أن تطوير مستشفى الكرنك الدولي يعد جزءًا من مبادرة أوسع أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحت عنوان "نرعاك فى مصر"، لتعزيز السياحة العلاجية والطبية بمستشفيات الهيئة، وفي الوقت نفسه، تم افتتاح منصة "الطبي" الصحية في مصر التي تخطط للتوسع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابعت "مصر تسعى من خلال هذه الخدمات إلى ربط المرضى بالأطباء المعتمدين، مما يتيح الوصول السريع والسهل إلى خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد".