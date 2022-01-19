بعد 15 عامًا.. زينب إسماعيل تكشف كواليس «عايش في الغيبوبة» مع محمد صبحي

كشفت الفنانة زينب إسماعيل، كواليس مشاركتها في مسلسل "عايش في الغيبوبة" مع النجم الكبير محمد صبحي، وذلك بعد مرور 15 عامًا على المسلسل، مؤكدة أنها ذهبت له في مدينة "سنبل" في تمام السابعة صباحًا حيث أنه يحب الاستيقاظ مبكرًا.

وأكدت زينب في بيانٍ صحفي، أن محمد صبحي استطاع أن يغير من طبقة صوتها ويجعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية، وذلك من خلال التمارين والتدريبات الكثيرة معه في منزله، مشيرة إلى أن صوتها كان رفيعًا للغاية، ولكن محمد صبحي نجح في جعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية.

وأوضحت أن الأمر استغرق وقتًا كثيرًا من التدريبات، وصرحت: "أنا محظوظة بالتعاون معه وأمي دعيالي واتعلمت من خبرته الكثير، فهو شخص ذو خلق كبير والتعاون معه شرف عظيم لأي فنان، وأعتقد أنه من أوائل المؤثرين في حياتي بشكل كبير للغاية".

كما أشادت زينب بالفنانة فيفي عبده التي تعاونت معها في مسلسل "طائر الحب" وجسدت دور ابنتها مؤكدة أن فيفي هي التي رشحتها للمشاركة فى الدور وتحبها جدًا قائلة: "فيفي قلبها طيب ودمها خفيف وجدعة وكريمة واهتمامها بيا كان كبير جدًا وشوفت منها كل خير".

واختتمت أنها تتمنى التعاون في عمل فني مع النجم أحمد مكي، مؤكدة أنها تحبه لأنه فنان وإنسان وموهوب جدًا.

وشاركت زينب إسماعيل، في العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم، حيث تألقت في مسلسل "سوق الرجالة" أمام النجم أحمد بدير، وشاركت في مسلسل "عايش في الغيبوبة" مع النجم محمد صبحي، ومسلسل "أحلام في البوابة" أمام الفنانة سميرة أحمد، وجسدت دور ابنتها خلال الأحداث، ومسلسل "قمر" مع النجمة فيفي عبده، ومسلسل "أهل الدنيا" بطولة النجم صلاح السعدني، كما شاركت فى عدد من الأفلام منها: "السلم والثعبان"، "حمادة يلعب"، و"زي النهاردة".