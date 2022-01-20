«مجمعات الخدمات الحكومية».. انطلاقة نحو رقمنة المؤسسات في القرى برعاية «حياة كريمة»

أصبح التحول الرقمي هو شعار التنمية المستدامة في الوقت الحالي لا تتم خطوة إلا من خلال تطبيقه وتنفيذه في كافة الجهات والمصالح الحكومية، وكان من الطبيعي أن تشمل مبادرة حياة كريمة هذا التحول ضمن خطط تطويرها للقرى التي تعمل بها لتواكب هي الآخر عصر التكنولوجيا والحداثة.

التحول داخل هذه القرى بدأت تتضح معالمه من خلال مجمعات الخدمات الحكومية التي نفذتها المبادرة وتنضم كافة ما يحتاجه المواطنين من خدمات أو من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات لتوفير خدمات الانترنت بشكل أقوى وأسرع.

وتحت مسمى مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر يتم إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية أم قائم بها وحدة محلية، على أن يضم كل مجمع من هذه المجمعات مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيّا، ومكاتب؛ للشهر العقاري، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة، حيث يتم تكثيف العمل من أجل توصيل وتحسين خدمات الاتصالات في القرى المستهدفة.

وفي تصريح سابق، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن مجمع الخدمات الحكومية، سيعادل الوزارات الجديدة المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي وجه أن تكون مباني الحكومة منظومة ذكية.

وأضاف "بنعمل نموذج مصغر للحي الحكومي للعاصمة في كل وحدة محلية، وهيبقى عندنا مجمع خدمي لـ333 وحدة محلية تضم مكاتب البريد والشهر العقاري والسجل المدني والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومكتب التموين والمركز التكنولوجي".

محمد أمين عبد الحميد: المبادرة وفرت مجمع خدمات لقرية السمطا مثل مجمع التحرير

من قرية السمطا بحري، إحدى القرى التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا، قال عمدة القرية محمد أمين عبدالحميد لـ"الدستور"، إن المبادرة ساعدت في بناء مقر للخدمات الحكومية والذي لم يكن متاحًا في القرية، فقد كان أقرب مكتب للخدمة الحكومية لأهل القرية موجود في المركز الذي يبعد عنهم ما يقرب من 20 كيلو متر.

وتابع: "طبعا المقر الجديد وفر على الأهالي وقت وجهد، كلنا بنحتاج نطلع بطاقة أو نستخرج أوراق رسمية وكان هناك صعوبة في استخراج هذه الأوراق وتستغرق وقت وجهد يوم كامل يضطر صاحب الحاجة أن يتغيب خلاله عن عمله ليقضي مصلحته".

وأضاف، أن كل هذه الخدمات وأكثر من التي تقدمها مبادرة حياة كريمة لأهل القرية أصبحوا في فرحة غير عادية لأن حياتهم انتقلت من حياة مدمرة "ميعتبرش في حياة لأن خدمات كتير كانت تحتاج منهم ترتيبات كثيرة وهائلة لتلبيتها أصبح كل هذا متاح لهم في قريتهم وعلى بعد مسافة قصيرة منهم لن يستهلك منهم الكثير زي مجمع التحرير بالظبط.

موظف: أقرب مكاتب خدمة كانت في مركز إسنا

أما رجب علي السيد، موظف الوحدة المحلية بقرية كومير التابعة لمحافظة الأقصر، قال إن مبادرة حياة كريمة، ساهمت في سرعة الانتهاء من الدور الثاني من مكتب الخدمات الحكومية الذي يتم بناءه بالقرية، ومن المنتظر إنشاء الدور الثالث الذي من المقرر أن يكون مقر للوحدة المحلية.

وأوضح أن المكتب من المنتظر أن يخدم أهل القرية من خلال توفير مكتب شهر عقاري لهم ومبنى وحدة محلية وسجل مدني ومكتب الشؤون الاجتماعية ومكتب بريد، موضحًا أن هذا المكتب سيخدم أهل القرية لأنهم كانوا يتوجهون إلى مركز إسنا والذي كان يبعد عنهم مسافة كبيرة لتقضية خدماتهم واستخراج الأوراق المطلوبة لهم "كانت المسافة بتختلف من قرية لتانية لأن كافة القرى المجاورة لا يتوافر بها مكتب للخدمات".

رئيس وحدة محلية: جاري العمل على بناء مجمع الخدمات الحكومية برعاية «حياة كريمة»

ومن قرية توماس وعافية إحدى القرى التابعة لمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، قال المحاسب عبد النعيم مدني، رئيس الوحدة المحلية، إنه جاري العمل ضمن مبادرة حياة كريمة، على استكمال مجمع الخدمات الحكومية الذي يضم مكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.

وأوضح عبدالنعيم، أن المجمع سيكون على مساحة 420 متر ويتكون من دور ارضي و دورين علويين لتقديم كافة الخدمات الحكومية، تم بالفعل بناء الدورين الأول والثاني لمبنى الخدمات الحكومية المخصص لقرية وفي الوقت الحالي جاري العمل على صب أعمدة الدور الثالث من المبنى والذي من المقرر أن يكون مقرًا للوحدة المحلية، أما في الدورين الأول والثاني سيكون بهم مكتب للشهر العقاري ومكتب للتموين وغيرهم من الخدمات التي يحتاجها المواطن.