الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفرض حالة شبة الطوارئ في العاصمة و12 منطقة آخرى لمواجهة تفشي أوميكرون

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، فرض حالة شبه الطوارئ في العاصمة طوكيو و12 منطقة أخرى اعتبارا من بعد غد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أبلغت العاصمة عن تسجيل 7377 إصابة جديدة وسط انتشار سلالة أوميكرون شديد العدوى بسرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - في اجتماع لفريق مهام مكافحة كورونا التابع للحكومة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن: "هذه معركة ضد فيروس غير معروف، لكننا نأمل في التغلب على هذا الوضع من خلال الاستعداد الكافي بدون خوف مفرط".

ويسمح القرار لحكام طوكيو وعشرات المقاطعات الأخرى بمطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرًا والتوقف أو الحد من تقديم الكحول .. ومن المقرر تطبيق الإجراء من الجمعة حتى 13 فبراير المقبل.

وتشعر السلطات اليابانية بالقلق من انهيار النظام الصحي داخل المستشفيات التي قد تمتلئ بمرضى كوفيد حال استمرت وتيرة العدوى الحالية داخل البلاد، بما سيؤثر أيضا بشكل كبير على المزيد من كبار السن، فضلا عن تنامي المخاوف بسبب النقص في العاملين الأساسيين بالأطقم الطبية ( لمخالطة الكثيرين من حالات الإصابة ).

وفي هذا الصدد، قال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني دايشيرو ياماجيوا المسؤول أيضًا عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا : " نحتاج إلى منع انتشار العدوى بسرعة، نظرًا لاحتمال حدوث ضغط كبير على النظام الطبي في المستقبل القريب".

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وائل لطفي

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