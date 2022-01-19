اليونان تدرس تمديد قيود كورونا حتى نهاية يناير لارتفاع الإصابات

قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إن هناك احتمالية تمديد سلسلة من القيود المفروضة في مواجهة كورونا، قائلًا: "تنتظر الحكومة توصيات لجنة الخبراء، فإن التمديد حتى نهاية يناير يبدو معقولًا".

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن توصي لجنة خبراء الصحة العامة في اليونان المقرر اجتماعها في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا بتمديد مواعيد الإغلاق السابقة وتطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة لمدة أسبوع واحد خلال الفترة (23 - 31) يناير الجاري.

وأضاف بليفريس - تعليقًا على معدل الإصابة المرتفع بين مرضى كورونا بالمستشفيات - أن هناك ذروة بمعدل الإصابات بسلالة دلتا خلال العطلات، مشيرًا إلى أن الضغط طويل الأمد على نظام الصحة العامة وتردد المرضى في طلب العلاج قبل تدهور حالتهم بشكل كبير قد يكون سببًا في هذه الذروة.

وأكد ضرورة طلب المساعدة الطبية، مشجعًا الأشخاص المصابين بكوفيد-19 على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم والتواصل مع طبيبهم بمجرد شعورهم بالتوعك.