الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني يستقبل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي غدًا

ميشال عون
ميشال عون

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون سيستقبل، غدا الخميس عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ومدراء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان؛ لتقديم التهاني بحلول السنة الجديدة، وذلك خلال الاحتفال التقليدي في القصر الجمهوري بعد أن غاب السنة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر، أن يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة بهذه المناسبة، كما يلقي الرئيس عون كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا وإقليميا. 

وفي السياق ذاته، يستقبل عون، بعد غد الجمعة عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك القنصلي.
ويحضر المناسبتين، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، والأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي.

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