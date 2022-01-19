الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بابوا غينيا الجديدة تدعو مواطنيها إلى الهدوء بعد إعلان أول إصابة بأوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

دعت السلطات المحلية في بابوا غينيا الجديدة المواطنين إلى الهدوء، بعد أن أعلنت البلاد عن أول حالة إصابة بمتحور /أوميكرون/ من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات - وفقا لما ذكرته صحيفة /الجارديان/ البريطانية - أن الحالة لرجل جاء إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر الماضي من جنوب إفريقيا، بعد سفره عبر لندن وهونج كونج، موضحا أن نتيجة الاختبار جاءت في البداية سلبية ولم تظهر عليه أعراض عند وصوله إلى بابوا غينيا الجديدة.

وقال ديفيد مانينج المراقب الوطني للاستجابة الوبائية في بابوا غينيا الجديدة: "بالنظر إلى فترة سفر الرجل، من غير الواضح متى وأين أصيب بمتحور أوميكرون، ولكن نظرا لفترة حضانة المرض التي تبلغ ثلاثة أيام - فمن المحتمل أنه أصيب به بعد مغادرة جنوب إفريقيا"، مضيفا أنه " تم إجراء تتبع المخالطين، ولم يتم تحديد أي إصابات أخرى، ولكن بالنظر إلى الجدول الزمني الخاص بتحركات الرجل، تعمل الحكومة على افتراض أن اوميكرون أصبح نشطا الآن في بابوا غينيا الجديدة ".

وأضاف مانينج إن الرسالة التي يود نقلها للمواطنين بشكل أساسي هي عدم الشعور بالذعر، بل يجب عليهم القيام بالشيء الصحيح وتقليل سرعة انتشار المرض.

يشار إلى أن بابوا غينيا الجديدة لديها أحد أدنى معدلات التطعيم في العالم، إذ تم تحصين أقل من 3٪ من إجمالي السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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