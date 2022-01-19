الإمارات وتشيلي تبحثان تعزيز التعاون في مجال المرأة ورعاية الأسرة

بحثت وزيرة الدولة الإماراتية الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، خلال لقائها وزيرة شؤون المرأة و المساواة بين الجنسين في تشيلي مونيكا زالاكيت، تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال المرأة والطفل ورعاية الأسرة.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا التي تتعلق بتنمية مهارات المرأة، ودعمها لمواجهة أي تحديات وتعزيز مشاركتها بفاعلية في مواقع العمل وتمثيلها بشكل فاعل في القطاع الحكومي والخاص.

ونوهت وزيرة الدولة الإماراتية - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - بالدور الكبير الذي تقوم به الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها سواء في بناء الأجيال أو في المشاركة في مجالات التنمية المستدامة كافة، إضافة إلى جهودها في مجال المحافظة على الاستقرار الأسري، وعملها المستمر مع المؤسسات القائمة على قضايا المرأة، والطفل لدفعها نحو متابعة كل القضايا المستجدة التي تهم المرأة.

​ من جانبها، أشادت وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في تشيلي، بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، مثمنة دور الشيخة فاطمة في تعزيز مكانة المرأة، خاصة في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية، لافتة إلى حرص بلادها على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تمكين المرأة وحمايتها من العنف الأسري.