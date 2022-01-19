محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام الدولي

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي في أعمال الإنشاء لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى وبدء تشغيله.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد سير العمل بالمبنى البحري داخل المستشفى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلالها، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، والدكتور حسن الاسناوي مدير المستشفى.

يأتي ذلك في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخلي، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق، حيث قاربت الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، على الانتهاء لبدء تشغيله في أقرب وقت.

وفي شأن آخر تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحي، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد داخل الهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد.