الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة فى القاهرة الجديدة

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة مسرعة في الطريق، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة ميكروباص أثناء عبورها طريق مصر السويس الصحراوي بمنطقة القاهرة الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الخدمات المرورية مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفاة بطريق مصر السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور المتوفاة الطريق صدمتها سيارة ميكروباص وتم التحفظ على قائدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة في القاهرة الجديدة الطريق سيارة مسرعة جثة تحريات المباحث

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