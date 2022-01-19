الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لن تصدق.. تكلفة أول ظهور رسمي لدوقة كامبريدج في 2022

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

ظهرت دوقة كامبريدج، 40 عامًا، مع زوجها الأمير ويليام في حالة معنوية عالية عند وصولها لحضور أول حدث شخصي لها هذا العام في متحف اللقيط في لندن، والذي يحكي تاريخ مستشفى اللقيط، أول جمعية خيرية للأطفال في المملكة المتحدة تأسست عام 1739 للأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم الاحتفاظ بهم أو الاعتناء بهم.

وفقا لموقع «الديلي ميل» قدمت الأم لثلاثة أطفال، والتي كانت راعية للمتحف منذ عام 2019، درسًا في الأناقة عندما خرجت لحضور الحدث هذا الصباح، مرتدية رقبة بولو سوداء وإعادة تدوير معطف طويل من البحرية بقيمة 13 جنيه استرليني، وأضافت لمسة من التألق إلى ملابسها بزوج رائع من الأقراط بقيمة 7 جنيهات إسترلينية من Accessorize،  وبنطلونات Jigsaw المفضلة لديها بقيمة 130 جنيهًا إسترلينيًا، بإجمالي إطلالة لا تتعد 150 جنيهًا استرليني في رسالة أنها ترتدي الملابس البسيطة مثلها مثل غيرها ولا تتعامل كونها من العائلة المالكة.

وشوهد الزوجان يرتديان أقنعة الوجه أثناء سيرهما داخل المبنى وفقًا لسياسة المتحف التي تطلب من الزائرين ارتداء غطاء للوجه.

اختارت الدوقة زوجها المفضل من البنطال واسع الساق لهذه المناسبة، والذي ارتدته في مناسبات عديدة خلال العام الماضي.

خلال جزء من زيارتهما، سيلتقي الزوجان بوجوه معروفة لديها خبرة مباشرة في العيش تحت الرعاية، ومن بين هؤلاء المؤلف والشاعر ليمن سيساي، ونجم سباقات المضمار والميدان السابق كريس أكابوسي، والكاتب ألان جنكينز. 

بدأ ويليام وكيت زيارتهما بالانضمام إلى مناقشة مائدة مستديرة جمعت الخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء القطاع للتحدث عن المشهد الأوسع للرعاية في المملكة المتحدة والتحديات التي يمكن أن يواجهها الشباب الذين يتركون الرعاية، بما في ذلك التوظيف والإسكان والصحة العقلية والإدمان، والعمل الذي يتم القيام به لمعالجة هذه القضايا.

سيلتقي الدوق والدوقة أيضًا بمجموعة من الشباب الذين تركوا الرعاية للاستماع إلى بعض التحديات التي واجهوها وتأثير الدعم والتدريب الذي يتلقونه من خلال برنامج تتبع حكاياتنا في متحف اللقيط.

تم إطلاق برنامج تتبع حكاياتنا في أكتوبر 2017 ، وهو برنامج فريد تم تطويره لتجهيز الشباب من أحياء لندن الذين عاشوا في الرعاية.

دوقة كامبيردج الاناقة الأمير ويليام كيت ميدلتون اقراط منحف

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بالتفصيل

تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«الأونروا» تطلق نداء طارئًا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان

«اشتية» يثمن جهود مطور في خدمة المشهد الوطني ورفع اسم فلسطين بالمحافل الدولية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من جنين ورام الله وشمال الخليل