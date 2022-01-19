لن تصدق.. تكلفة أول ظهور رسمي لدوقة كامبريدج في 2022

ظهرت دوقة كامبريدج، 40 عامًا، مع زوجها الأمير ويليام في حالة معنوية عالية عند وصولها لحضور أول حدث شخصي لها هذا العام في متحف اللقيط في لندن، والذي يحكي تاريخ مستشفى اللقيط، أول جمعية خيرية للأطفال في المملكة المتحدة تأسست عام 1739 للأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم الاحتفاظ بهم أو الاعتناء بهم.

وفقا لموقع «الديلي ميل» قدمت الأم لثلاثة أطفال، والتي كانت راعية للمتحف منذ عام 2019، درسًا في الأناقة عندما خرجت لحضور الحدث هذا الصباح، مرتدية رقبة بولو سوداء وإعادة تدوير معطف طويل من البحرية بقيمة 13 جنيه استرليني، وأضافت لمسة من التألق إلى ملابسها بزوج رائع من الأقراط بقيمة 7 جنيهات إسترلينية من Accessorize، وبنطلونات Jigsaw المفضلة لديها بقيمة 130 جنيهًا إسترلينيًا، بإجمالي إطلالة لا تتعد 150 جنيهًا استرليني في رسالة أنها ترتدي الملابس البسيطة مثلها مثل غيرها ولا تتعامل كونها من العائلة المالكة.

وشوهد الزوجان يرتديان أقنعة الوجه أثناء سيرهما داخل المبنى وفقًا لسياسة المتحف التي تطلب من الزائرين ارتداء غطاء للوجه.

اختارت الدوقة زوجها المفضل من البنطال واسع الساق لهذه المناسبة، والذي ارتدته في مناسبات عديدة خلال العام الماضي.

خلال جزء من زيارتهما، سيلتقي الزوجان بوجوه معروفة لديها خبرة مباشرة في العيش تحت الرعاية، ومن بين هؤلاء المؤلف والشاعر ليمن سيساي، ونجم سباقات المضمار والميدان السابق كريس أكابوسي، والكاتب ألان جنكينز.

بدأ ويليام وكيت زيارتهما بالانضمام إلى مناقشة مائدة مستديرة جمعت الخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء القطاع للتحدث عن المشهد الأوسع للرعاية في المملكة المتحدة والتحديات التي يمكن أن يواجهها الشباب الذين يتركون الرعاية، بما في ذلك التوظيف والإسكان والصحة العقلية والإدمان، والعمل الذي يتم القيام به لمعالجة هذه القضايا.

سيلتقي الدوق والدوقة أيضًا بمجموعة من الشباب الذين تركوا الرعاية للاستماع إلى بعض التحديات التي واجهوها وتأثير الدعم والتدريب الذي يتلقونه من خلال برنامج تتبع حكاياتنا في متحف اللقيط.

تم إطلاق برنامج تتبع حكاياتنا في أكتوبر 2017 ، وهو برنامج فريد تم تطويره لتجهيز الشباب من أحياء لندن الذين عاشوا في الرعاية.