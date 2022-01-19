أيرلندا تعتزم رفع قيود كورونا الأسبوع المقبل

تعتزم جمهورية أيرلندا، رفع القيود المفروضة في البلاد والمعنية بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير المناخ الأيرلندي، إيمون رايان - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- عن توقعاته بأن الحكومة ستبدأ في رفع القود "بسرعة وعلى نطاق واسع"، بحسب وصفه، كاشفًا عن توقعاته بأن تجتمع الحكومة، يوم الجمعة المقبل، للنظر في اتخاذ الخطوة.

وجاءت تعليقات الوزير والقائد لحزب الخضر الأيرلندي بعدما أشار مسئولو الصحة إلى دلائل تفيد بأن الموجة الأخيرة من الجائحة - التي أثارتها السلالة المتحورة "أوميكرون" عن فيروس كورونا المستجد، قد مضت.