تفاصيل تنفيذ 3 مشاريع بمركز خدمات أسيوط الجديدة

أعلنت المهندسية جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية أسيوط الجديدة، تنفيذ 3 مشاريع أمام شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضحت “عمار”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروع الأول ينص على تنفيذ سوق تجاري نموذج 8 محلات بمركز خدمات المجاورة الأولى بمنطقة رجال الأعمال بالمدينة، وفيما يخص المشروع الثاني يتم تنفيذ سوق تجاري نموذج 8 محلات بمركز خدمات المجاورة الثالثة بمنطقة رجال الأعمال، بينما المشروع الثالث يتضمن تنفيذ أعمال نموذج 8 محلات بأنشطة صيانة سيارات، وذلك لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بصيانة السيارات منها ورشة ميكانيكي و كهربائي وغير ها من الخدمات بمنطقة خدمات الورش بالمنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة.

ولفتت إلى أن شروط تنفيذ المشروعات الـ3، هي الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة.

وأضافت أنه يُقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة، لافتة إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 20000 الف جنية لكل مشروع على حدة، من المشروعات التي سيتم طرحها بمناقصة عامة للشركات المسجلة باتحاد المقاولين، وأن يتم اساتكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة .

وذكرت أنه ستعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الاولى يىم الاحد الموافق 6 فبراير 2022 والمناقصة الثانية يوم الاثنين 7 فبراير 2022 والمناقصة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 8فبراير 2022 ، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الاولى يوم الاحد الموافق 20 فبراير 2022 و المناقصة الثانية يوم 21 فبراير والمناقصة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ،

ونوهت بأن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصات الأولى والثانية والثالثة الفئة السابعة لأعمال المباني المتكاملة وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.