الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من جنين ورام الله وشمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسعة فلسطينيين من بينهم أسير محرر، من جنين و رام الله و شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدتي جبع وبرقين وقرية العرقة في محافظة جنين، بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله جمال مبارك، عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، كما قامت باعتقال فلسطينيين اثنين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها؛ ما تسبب في إعاقة مرورهم.