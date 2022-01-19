رطبي قدميك جيدًا.. نصائح يجب مراعاتها عند ارتداء الكعب العالي

تعاني الكثير من الفتيات من آلام في الكعب والقدم، نتيجة ارتداء الكعب العالي، الأمر الذي يعرضهم إلى تجربة سير غير مريحة، وفي السطور التالية نقدم عددا من النصائح للفتيات التي تضطر إلى ارتداء الكعب في المناسبات المختلفة، وذلك بحسب ما ورد في موقع " femina".

رطب قدميك جيدًا:

سيكون هناك احتكاك أقل كلما تحركت، ولن تصاب بجروح أو حروق، لذلك احرصي على ترطيب قدمك جيدًا قبل الخروج وبعد العودة للمنزل.

احصل على مقاس قدمك الصحيح:

الحصول على الحجم الصحيح للقدم مهم حقًا، قبل شراء زوج، اطلب من الشخص الذي يساعدك في المكان الذي تشتري منه أحذيتك أن يساعدك في اختيار المقاس المناسب والصحيح، ذلك لأن حجم القدم يتغير من موديل لآخر، ولكن أيضًا عندما تكبر، تحقق منه على الأقل مرتين في السنة.

انتبه لشكل قدميك:

البعض منا لديه أقدام رفيعة، والبعض الآخر يمتلك قدمًا أعرض؛ لدى البعض أصابع أصغر، بينما قد يكون لدى البعض الآخر أصابع طويلة، هناك العديد من الاختلافات، إذا كانت قدمك عريضة ، لذلك ينصح بعدم ارتداء أحذية مدببة، حتى أولئك الذين لديهم أصابع أصغر يجب أن يختاروا الأحذية الأمامية الواسعة المغلقة، ستضغط الأحذية الأمامية المدببة على أصابع قدميك وتجعلها غير مريحة.

كعب عريض:

إذا كان هناك ضرورة من ارتداء كعب، يجب أن يكون حجم الكعب عريض، ليكون مريح أكثر من الكعب المدبب، وأعلمي أن الحصول على موديل ذو شكل جيد سهلة في ظل الطفرة الكاملة التي تحدث في صناعة التصميم، وستجد أنماطًا وأشكالًا من شأنها أن تجذب خيالك.

وسائد إضافية للنعال الرفيعة:

الأحذية ذات النعل الرفيع سوف تسبب ألمًا في أسفل قدميك، احصل على قدم وسادة، حيث تعمل مثل ممتص الصدمات، أرح قدميك وخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر أثناء ارتداء الكعب.