أهمها الحفاظ على البيئة.. قم بشراء ملابس مستعملة لهذه الأسباب

كل أسبوع هناك تصميم عصري جديد يتم إنتاجه بكميات كبيرة وبيعه في كل مكان بسعر متوسط، يقفز الناس على تلك الاتجاهات ويشترون، فقط لترك تلك القطعة بعد ارتدائها مرتين والانتقال إلى القطعة التالية، وهذا ما يسمى “ الموضة السريعة”

صناعة الأزياء مسؤولة حاليًا عن 8 إلى 10 بالمائة من انبعاثات الكربون العالمية، يحتاج إنتاج المنسوجات في الغالب إلى مصادر غير متجددة مثل الغاز والنفط، ناهيك عن استخدام حوالي 93 مليار متر مكعب من المياه في هذه العملية، وهذا له تأثير مباشر على تلوث المياه الصناعي العالمي، حيث أن 20 في المائة منه ناتج عن احتضار المواد ومعالجة المنسوجات.

وفقًا لموقع" كلايدرلي" انخفض متوسط ​​مرات ارتداء قطعة الملابس بنسبة 36 في المائة في آخر 15 عامًا، بعد ذلك ينتهي الأمر بقطع ملابس عديمة الفائدة يتم التبرع بها أو التخلص منها، يتم إعادة تدوير أقل من 1 في المائة منها في ملابس جديدة، وينتهي الأمر بالمواد المتبقية في مكب النفايات أو يتم حرقها.

معظم الملابس عبارة عن مزيج من الألياف العضوية والاصطناعية، تتحلل الألياف العضوية وتنتج غاز الميثان، الذي له قدرة عالية جدًا على إحداث الاحترار العالمي، إنه أعلى من تأثير أول أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه قد تستغرق الألياف الاصطناعية ما يصل إلى قرنين من الزمان حتى تتحلل بالكامل.

لماذا شراء الملابس المستعملة أفضل للبيئة؟

الحفاظ على الموارد الطبيعية، تذهب أطنان من الموارد لإنتاج الملابس، لا يوجد ما يكفي من القطن أو الكتان أو الصوف، وحتى لو كان هناك ما يكفي، فإنه يتطلب الكثير من العمل والزراعة.

في كل مرة يشتري فيها شخص ما شيئًا جديدًا، يأتي في كيس بلاستيكي جديد أو عبوة فاخرة من الورق المقوى، في نهاية اليوم يتبقى لك الكثير من البلاستيك والورق الذي ترميه في سلة المهملات.

إطالة عمر الملابس: عند إعادة الاستخدام، تحصل على أفضل المنتجات وأكثرها، إذا تم بيع هذا العنصر في مكان ما، فمن المحتمل ألا يتم تقطيعه إلى النصف أو غسله، لا تزال هناك حياة فيه، دعها تعيش بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات.

لماذا شراء الملابس المستعملة أفضل بالنسبة لك؟

وفقا لموقع scoopempire الملابس الجديدة باهظة الثمن في الوقت الحاضر، أثناء الحفاظ على البيئة يمكنك أيضًا توفير المال الذي يستحق إنفاقه على شيء طويل المدى.

ملابس فريدة من نوعها: بدلاً من شراء سلع جديدة تمامًا وتبدو مثل أي شخص عصري آخر، يوفر التسوق التوفير للمشترين الكثير من القطع الفريدة من نوعها سواء كانت سترة عمرها عامين أو قميص من النوع الثقيل.

ارتدِ علامات تجارية فاخرة بتكلفة منخفضة، يمكن أن يؤدي شراء الملابس المستعملة إلى الحفاظ على البيئة والطاقة والمواد والعمل.