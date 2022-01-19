الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عالقة بعقار.. قوات الحماية المدنية تنقذ «قطة» بالطالبية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء،  من إنقاذ قطة عالقة بمطلع كوبري ترسا الطالبية تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر باتخاذ اللازم لإنقاذها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد سقوط قطة على كوبري ترسا الطالبية.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارة حماية مدنية لإنقاذ "قطة" عالقة بعقار بشارع عمر بن الخطاب مطلع كوبري ترسا - الطالبية وقامت قوات الحماية المدنية بإنقاذ القطة وتقديم لها المساعدة.

وقدم أصحاب القطة الشكر إلى مدير أمن الجيزة ومدير الحماية المدنية لما قاموا به من تقديم يد العون.

 

 

الجيزة الطالبية قطة كوبري ترسا - الطالبية إنقاذ القطة أمن الجيزة

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