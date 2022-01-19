الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» ينتهي من تقييم 21.5 ألف موظف للتعيين بوظائف قيادية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أنهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقييم 21.516 ألف شخص ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال الربع الرابع من عام 2021 وذلك تفعيلًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية واللذان نصا على حظر شغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية إلا بعد الخضوع لمسابقة مركزية وتقييم يجريه مركز متخصص يشرف عليه جهاز التنظيم والإدارة.

وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن التقييمات شملت 4 جهات بعدد 574 شخصا خلال شهر ديسمبر الماضي، وهي وزارة القوى العاملة بعدد 303 موظفين، حيث تم تقييم المتقدمين لشغل وظائف ملحقين عماليين بالخارج، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 171 موظفا بغرض التوظيف الحكومى "داخلين جدد"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدد 97 موظف بهدف تقييم المهارات الإدارية "تقييم من أجل التدريب وبناء صف ثان"، ووزارة المالية بعدد 3 موظف بهدف تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية.

وأضاف أنه خلال شهر نوفمبر انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم 12585 شخص جميعهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف توظيف حكومى، أما فى شهر أكتوبر الماضى انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم عدد 8357 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، موزعين بين 6925 شخص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض توظيف حكومى وتقييم وظائف قيادية، و1302 شخص بوزارة المالية لتقييم وظائف قيادية و125 شخص بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بغرض اختبار منتدبين وتقييم وظائف قيادية، و4 أشخاص بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وذلك بهدف التعيين على وظيفة غير قيادية.

التنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات تعيين تقييم وظائف قيادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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