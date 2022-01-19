الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«55 سنة صحافة».. سيرة رشدي أبو الحسن في كتاب

55سنة صحافة
55سنة صحافة

صدر حديثاً عن دار ميريت للنشر والتوزيع كتاب "55 سنة صحافة.. رشدي أبو الحسن"، وهو سيرة ذاتية صحفية للكاتب الصحفي رشدي أبو الحسن، وفيها يقدم تجربته في العمل الصحفي عبر أكثر من نصف قرن في مؤسستي أخبار اليوم، وروز اليوسف. 

يقع الكتاب في أكثر من خمسمائة صفحة من القطع المتوسط، بغلاف يضم صورة الكاتب الصحفي، ويتناول حكاية الصحافة المصرية خلال عصور عبد الناصر، والسادات، ومبارك، وكيف تطور العمل الصحفي مع إطلالة على تجربته الذاتية، وآراءه في كبار الكتاب والمفكرين بدءا من لويس عوض وأحمد بهاء الدين، ومرورا بلويس جريس ومصطفى أمين وصلاح حافظ وسعد كامل وغيرهم. 

ويحكي الكاتب عن أول تحقيق صحفي نشر له في مجلة آخر ساعة وكان عن زوجات الخبراء الروس المشاركين في مشروع السد العالي، حيث سافر الكاتب إلى أسوان وتابع تنفيذ المشروع وحكايات العاملين فيه. 

ويستعرض الكتاب قراءات متعددة لكتب ودراسات عديدة تابعها الكاتب وكتب عنها، وصداقات وعلاقات زمالة مر بها، فضلا عن خبرات عديدة اكتسبها، ومواقف عاشها، فضلا عن رحلات قام بها داخل وخارج مصر أبرزها رحلته إلى روما قبل بضعة سنوات، وزياراته للمتاحف والمعالم السياحية المهمة. 

ويمر الكاتب على تجربة اعتقاله في مظاهرات يناير في عهد السادات دون تفصيل مستعرضا في النهاية مراجعات فكرية وإنسانية مر بها.

الكاتب من مواليد سبتمبر 1942 وعمل لثلاثة عشر عاما في مجلة آخر ساعة عندما كان يترأس تحريرها أحمد الصاوي محمد ثم انتقل للعمل في مجلة صباح الخير وعمل سكرتيرا لتحرير المجلة وعاصر كتاب وصحفيين كبار، وتتميز لغة الكتاب بالسلاسة والبساطة والإيجاز والانتقال من مشهد لآخر في تناغم ومنطقية.

يأتي الكتاب في ضوء استعداد دار ميريت للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 53 المقرر انعقاده في الـ26 يناير حتى 7 فبراير. 

دار ميريت للنشروالتوزيع كتاب 55سنة صحافة رشدي أبو الحسن سيرة ذاتية صحفية الكاتب الصحفي رشدي أبو الحسن حكاية الصحافة المصرية عصور عبد الناصر والسادات ومبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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