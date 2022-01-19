الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة حريصة على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رواد الأعمال بمركز "legatum" للتطوير وريادة الأعمال، التابع لجامعة "MIT" الأمريكية، برئاسة الدكتورة دينا شريف، الرئيس التنفيذي للمركز، وميريش أونتنيو، مدير برنامج الزمالات والمبادرات الدولية؛ وذلك لبحث تفعيل التعاون بين الهيئة والمركز. 

وخلال اللقاء، أكد عبد الوهاب حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج لتسهيل عملهم داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم برامج دعم مختلفة للشركات الناشئة من خلال مركز (فكرتك شركتك)؛ سواء فنيا، أو إداريا. 

كما أعرب عبدالوهاب عن استعداده الكامل لتقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال في مصر، والمساعدة في توثيق التعاون مع مركز "legatum" في بناء شراكات مستقبلية لخدمة الاقتصاد. 

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي لمركز "legatum" بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والتطور، الذي شهدته بيئة الأعمال والطفرة التي حققتها الحكومة المصرية، مؤخرا، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، الذي شجع العديد من دوائر الأعمال خارجيا وداخليا على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. 

تجدر الإشارة إلى أن عددا من رواد الأعمال المشاركين باللقاء قدموا قصص نجاح بالقارة الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأبدوا رغبتهم في دراسة تنفيذ مشروعات في مصر، خاصة في مجال النقل والمواصلات، والزراعة، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى بناء تعاون مستقبلي بين الجانبين لتأسيس شراكات ناجحة.

المستشار محمد عبد الوهاب التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدا من رواد الأعمال مركز legatum

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

مدبولي: سنبدأ تنفيذ قرارات الرئيس بشأن رفع الأدنى للأجور والعلاوات

«أولوية على مكتب وزير التعليم».. تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ 30 ألف معلم

كيف دمج «الغطاس» بين المسلمين والمسيحيين؟.. مؤرخ كنسى يتحدث

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

«أسوشيتدبرس»: السيسى يتخذ خطوة لتخفيف الأعباء عن المصريين

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمّر منزل عائلة فلسطينية فى حى الشيخ جرّاح

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين