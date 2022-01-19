«الكندوز» بـ150 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم البلدية اليوم في الأسواق ولدى الجزارين مع ارتفاع طفيف في حدود ١٠ جنيهات للكيلو، وتراوح سعر اللحم الكندوز من ١٥٠ إلى ١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ إلى ١٧٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوي والقلب من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم الضأن من ١٤٠ إلى ١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ إلى ١٧٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر اللحم الجملى بين ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الموزة الكندوز بين ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها، بينما يتراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات، وان الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن قد تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة.