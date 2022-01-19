الأربعاء 19 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها الخمسين.. محطات وأزمات في حياة المطربة أنغام

عيد ميلاد انغام
عيد ميلاد انغام

تحتفل الفنانة أنغام اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الخمسين، والتي كان صوتها رمزا للتميز والنعومة، عرفت بإحساسها الدافيء وتنوعت أغانيها ما بين الكلاسيكية والطرب.

وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المحطات في حياة الفنانة أنغام:

- اسمها أنغام محمد علي سليمان وشهرتها "أنغام". 

- ولدت في 19 يناير 1972. 

- نشأت في عائلة فنية حيث إن والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم.

- في 1984 غنت شارة مسلسل "الزنكلوني".

- وفي عام 1988 كان الألبوم الغنائي الأول لأنغام بعنوان "في الركن البعيد الهادي"، وكان انطلاقة واسعة لها وضم 7 أغاني.

- خاضت المطربة المصرية تجربة التمثيل من خلال عمل مسرحي وحيد، حيث قامت ببطولة مسرحية «رصاصة في القلب» أمام الفنان علي الحجار.

- عام 2011 تم تكريمها من قبل مجلة ديرجست وبحفل الميما كأفضل مطربة عربية، كما كرمت في العام ذاته من إذاعة "ميجا إف إم".

- تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة.

- في عام (2019) حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية.

- لها تجربة في مسلسل "في غمضة عين" عام 2012.

- من أبرز الأزمات التي واجهتها خلافها مع والدها محمد علي سليمان بسبب رفضه زواجها من مهندس الصوت مجدي عارف، بالاضافة إلى رفضها الغناء من ألحانه ما أدى إلى القطيعة بينهم

-حدث خلاف بين أنغام و زينة بسبب اتهام الأولى لها بتسريب وثيقة الزواج السرية بينها وبين الفنان أحمد عز الزواج الذي رفضت الإفصاح عنه حتى لا يأخذ زوجها منها حضانة الأطفال.

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وائل لطفي

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