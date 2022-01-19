اليابان: 24 ألفًا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية اليابانية، 24 ألفا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن السلطات سجلت أيضا ست حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما يرقد 261 شخصا في حالة حرجة.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليون و963 ألفا و660 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و465 حالة وفاة.

وفي أمس الثلاثاء، أعلن مسئولون في اليابان تسجيل 32 ألفًا و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

ولفتت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، الثلاثاء، إلى أن هذه الحصيلة القياسية جاءت وسط استعداد الحكومة المركزية لفرض حالة شبه الطوارئ بالعاصمة طوكيو ومقاطعات آخرى وسط الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا- أثناء حضوره اجتماعا للائتلاف الحاكم بزعامة حزبه الديمقراطي الليبرالي- إن عددا من المقاطعات طلب الإجراء ونود البت فيه على وجه السرعة".

كما بحث كيشيدا مع كبير مستشاري اليابان بشأن مكافحة "كوفيد-19" شيجيرو أومي الوضع الوبائي وسبل الاستجابة اللازمة.

وسجل ما لا يقل عن 16 مقاطعة أبلغوا عن أرقام قياسية من الإصابات الجديدة، وأوضحت إدارة العاصمة طوكيو أنها تأكدت من 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى بخمس مرات مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع السابق.

وفي أوساكا غربي اليابان أورد المسئولون رقمًا قياسيًا بلغ 5396 إصابة جديدة لتتخطى حاجز الـ5000 لأول مرة، وأوردت إدارة آيتشي بوسط اليابان 2145 إصابة جديدة مؤكدة، وهي ثاني أعلى حصيلة تسجلها المقاطعة في يوم واحد.