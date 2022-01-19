المجر تُسجل 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المجر أكبر عدد لإصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد منذ تفشي الوباء، وسط تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار في الدولة الواقعة شرقي الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، أن المجر سجلت 14890 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة و85 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

ولم تنعكس الزيادة في الإصابات بعد على عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات، الذي ظل أقل بكثير من الموجات السابقة عند 2645 حالة.

وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي وقت الحجر الصحي من عشرة أيام إلى سبعة أيام.

يذكر أن قال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إنه يتم توفير جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يطلبونها، بعد استشارة الطبيب.

وأضاف جولياس- خلال مؤتمر صحفي الخميس، وفقًا لصحيفة (هانجاري توداي) المجرية: "يمكن لأي شخص الحصول على جرعة رابعة بناء على استشارة طبيب، وسيتم نشر المرسوم الحكومي بهذا الشأن".

وأوضح أن عدد الإصابات اليومية الجديدة من المحتمل أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحكومة المجرية لا تتوقع زيادة مماثلة في حالات العلاج بالمستشفيات أو الوفيات.

ولفت إلى أن الحكومة قررت أيضًا تقليص فترة الحجر الصحي المطلوبة إلى 7 أيام بدلًا من 10 أيام، مضيفًا أنه يمكن للأشخاص مغادرة الحجر الصحي بعد 5 أيام مع إجراء الاختبار السلبي لكورونا.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه بعد انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، قد تظهر أشكال جديدة من كوفيد- 19.

وأضاف المدير العام، في موجز صحفي: "هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم، من المرجح أن تظهر نماذج جديدة".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا.