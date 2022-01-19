إندونيسيا تقلل 10.37 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال 2021

أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيان، نجاحها في تخفيض أكثر من عشرة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية من المصانع خلال عام 2021، وهو ما يمثل قرابة ضعف هدفها السنوي.

وأوضحت الوزارة - وفقا لراديو "فويس أوف إندونيسيا" اليوم الأربعاء - أنها نجحت في تقليل 37ر10 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، ما يمثل 210 بالمئة من هدفها السنوي المحدد بـ92ر4 مليون طن، مشيرة إلى أن هدفها السنوي للعام الجاري، هو تخفيض 36ر5 مليون طن.

يشار إلى أن إندونيسيا تسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية من المصانع بحلول عام 2060 أو أقرب.

وفي سياق متصل، أعلنت إندونيسيا هذا العام تقديم تشريعات وقواعد تهدف إلى تعزيز تطوير الطاقة المتجددة وتحديد سعر للانبعاثات الكربونية، للمساعدة في الحد من الانبعاثات.



ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن التحركات التي تتخذها إندونيسيا، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، كما أنها أكبر مصدّر للفحم الحراري في العالم، تأتي مع تصاعد الضغوط على مستوى العالم للحد من الانبعاثات الكربونية لتجنب التداعيات الأكثر سوءا على المناخ.



وقال سوجينج سوبارووتو، رئيس اللجنة البرلمانية المسؤولة عن قطاعي الطاقة والبحوث، إن الحكومة تهدف إلى تمرير تشريع في أكتوبر يحدد شروط الاستثمار والحوافز، للمساعدة في إتاحة أسعار الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.



وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% فقط عن المقدار المستهدف لها بحلول عام 2050 وفقا للتعهدات الحالية للدول بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتوقع المدير التنفيذي للوكالة "فاتح بيرول" أن تنخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ فقط بحلول منتصف القرن إذا التزمت الدول بتعهداتها بشأن المناخ، وفقًا لتقرير توقعات الطاقة العالمية السنوي، الذي أعُيد تصميمه هذا العام ليكون بمثابة دليل لقادة العالم الذين يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغيير المناخ (كوب26) المقرر عقده نوفمبر المقبل، في جلاسكو باسكتلندا.