الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته تجاه هدم منازل القدس

دعا مستشار ديوان الرئاسة لشئون القدس أحمد الرويضي، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، للتوقف عن سكوتهم، والوقوف عند مسئولياتهم مما يجري من هدم لمنازل الفلسطينين خاصة في مدينة (القدس) المحتلة.

وقال الرويضي، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إننا أمام مجزرة هدم منازل ومنشآت في القدس، ويجب أن نتحرك فورًا، العائلات تستنجد، والاحتلال يريد كسر الإرادة في القدس، لكن سنخوض هذه المعركة بكل الإمكانيات المتاحة، فنحن أصحاب الأرض والاحتلال إلى زوال".

وأشار إلى أن مدينة (الشيخ جراح) وستة أحياء في (سلوان) مستهدفة بالكامل، وهناك تأكيدات بنية الاحتلال تنفيذ علميات هدم واسعة خلال الشهور الستة الأولى من 2022، ففي حي البستان بسلوان بدأوا بهدم منزل عائلة جلاجل، وفي الشيخ جراح منزل عائلية صالحية، وهناك مئة منزل في حي ياصول بسلوان مهددة.

وأكد الرويضي أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في القدس وسيدافع عن مقدساته وممتلكاته، ولن يثنيه هدم المنازل عن مواصلة النضال وسيبني كل ما يهدمه الاحتلال.

وفي الأسبوع الماضي، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي تتم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض سعيًا منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مسلم بها، ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يوميًا، وهي أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقًا لخارطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر إلى البحر.